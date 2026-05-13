450 ветеранов СВО получили квартиры в Петербурге в 2025 году

450 ветеранов специальной военной операции получили квартиры в Петербурге. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов 13 мая во время своего выступления с отчетом о деятельности городского правительства за 2025 год. По словам Беглова, с начала СВО город активно поддерживает бойцов и ВС России. Так, вместе с петербуржцами разработали комплексную программу помощи бойцам и их семьям.

- Мы собираемся запускать программу «Здоровье СВОих», направленную на расширенное медицинское обследование ветеранов. Для военнослужащих, получивших серьезные ранения, организована поэтапная реабилитация, - рассказал Александр Беглов.

Кроме того, губернатор сообщил, что в текущем году 450 ветеранов боевых действий получили квартиры. Он подчеркнул, что сейчас особое внимание уделяется адаптации бойцов к мирной жизни и поддержке их в этом процессе.