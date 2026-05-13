Сын Пьера Нарцисса учит русский язык и готовится петь на сцене

Сын Пьера Нарцисса вскоре выйдет на сцену и запоет на русском.

Внебрачный сын покойного Пьера Нарцисса готовится петь на российской эстраде. Новости из жизни молодого артиста по имени Андре рассказал его продюсер Сергей Дворцов, пообщавшийся с Общественной Службой Новостей. Оказалось, что сын Нарцисса вовсю учит русский язык, но пока общается и поет преимущественно на французском. Впрочем, у него много планов на будущую карьеру.

- Уже в конце мая Андре приедет в Москву, и мы запишем хит его отца – «Шоколадный заяц» - в его исполнении. Андре действительно влюблен в Россию, он готов учить русский язык. Обожает Москву, мечтает снова посетить Красную площадь и сходить в ГУМ, чтобы попробовать там знаменитое мороженое, - цитируют Сергея Дворцова в издании.

Продюсер сына Нарцисса уточнил, что в альбомах Андре будут песни на русском, но в основном он будет петь все-таки на родном языке – французском. Сейчас, говорит Дворцов, юноше нужна творческая раскачка перед первым выходом на сцену.