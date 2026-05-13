Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 12:14

ИИ-эксперт Багров положительно оценил запрет дипфейков в предвыборной агитации

Контент, созданный нейросетям, может быть использован для введение в заблуждение избирателей
Регина МАРИНЕЦ
Дипфейки вносят в информационную среду опасный параметр неопределенности.

Дипфейки вносят в информационную среду опасный параметр неопределенности.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В мае в России ввели запрет на использование ИИ-контента в предвыборной агитации. Речь идет о материалах с вымышленными изображениями, голосами и образами людей, которые созданы при помощи нейросетей.

Эту меру в интервью Piter.TV положительно оценил ИИ-эксперт, цифровой художник и инженер-конструктор Игорь Багров. Он сравнил предвыборную кампанию с протоколом связи в системе «кандидат-избиратель», где дипфейки выступают вредоносной угрозой подмены данных. По его словам, запрет - это не борьба с прогрессом, а защита кибербезопасности и демократичности процедуры.

- Дипфейки вносят в информационную среду опасный параметр неопределенности. С их помощью можно провести прямую атаку на кандидатов: сфабрикованные компрометирующие материалы способны разрушить репутацию за часы, - пояснил эксперт.

С помощью имитации новостных сюжетов локальные темы раздувают до скандалов национального масштаба. Из-за вирусного распространения фейков избиратели могут начать сомневаться даже в подлинности реальных выступлений политиков.

Напомним, в сентябре в Петербурге пройдут выборы в Госдуму, Законодательное собрание, а также депутатов муниципальных советов. Правом голоса обладают более 4 млн избирателей.