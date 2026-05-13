Нижегородские блокадники отправились в Петербург на экскурсии в рамках Дня Победы

Блокадники, проживающие в Нижнем Новгороде, приехали в Петербург на культурную программу после Дня Победы. Это уже третья поездка для ветеранов из приволжской столицы, которую организовали благодаря министерству соцразвития и семейной политики региона. В этот раз в город на Неве поехал 21 ветеран. Как пишет НИА «Нижний Новгород», для блокадников организуют несколько экскурсий, в том числе в музей «Дорога жизни», Петропавловскую крепость, Петергоф и Царское Село.

- Волонтеры Победы проводили ветеранов на Московском вокзале в нижнем Новгороде вместе с замминистра соцразвития региона Вадимом Цыгановым. По его словам, в Нижегородской области проживает более 100 блокадников. Те, кто по состоянию здоровья может позволить себе дальние поездки, отправился Северную столицу – в прекрасном настроении и бодрости духа, - сообщает издание.

В частности, житель Московского района Борис Белогуб поехал в Петербург уже в третий раз. Ветеран вспоминает, что жил в Ленинграде в доме на Фонтанке. В начале Великой Отечественной войны его мать и отец погибли. Он с сестрой попал в Дом малютки, но там она пропала. Его эвакуировали по Дороге жизни, замерзшей Ладоге. Тогда он попал в детдом в селе Большое Мотовилово, отучился на слесаря и проработал на машиностроительном заводе более 50 лет. В Петербурге у Бориса Николаевича никого не осталось из родных, однако он с теплотой туда возвращается.