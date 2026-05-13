Муниципалитеты Петербурга стали чаще штрафовать за неправильную парковку

В Петербурге муниципалитеты стали активнее штрафовать водителей за незаконную парковку во дворах. За первые четыре месяца 2026 года муниципалы составили 237 протоколов. Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда было выписано 69 штрафов.

- Рост числа нарушений связан с тем, что для сотрудников муниципальных образований провели семинары. Им объяснили, за что именно можно выписывать штрафы: парковка на газоне, перед парадными, на мусорных площадках и на эксплуатационной маркировке, - рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Протоколы составляют вручную, а сами штрафы рассматривает ГАТИ. Местные администрации получают половину от суммы взыскания. С начала года бюджеты муниципалитетов пополнились примерно на 200 тысяч рублей.

Для сравнения: сама ГАТИ для выписывания штрафов использует автоматические комплексы «Дозор». Они фиксируют нарушения быстрее и без участия человека. Но муниципалы пока работают по старинке - ручками.