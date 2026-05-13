Критик рассказал, почему «Евровидение» превратилось в шоу фриков

«Евровидение» превратилось в шоу, в котором выступают одни фрики. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов, с которым поговорила Общественная Служба Новостей. На днях в Вене стартовал юбилейный конкурс «Евровидения» - 70-й по счету. В фестивале участвуют 35 стран, России там снова нет. По словам Сергея Соседова, это не беда, так как конкурс попал в стадию глубокого творческого кризиса. Вместо интересных вокальных данных со сцены там звучат политические лозунги и провокации, убежден эксперт.

- Вы не найдете там ничего. Меломаны, которые хотят посмотреть «Евровидение», будут разочарованы, там не будет музыки, - уверен Соседов. – Это давно стал конкурс уродов и существ без мозгов. Слава богу, что Россия в таком больше не участвует.

Эксперт напомнил о возрожденном конкурсе «Интервидение» и выразил мнение, что в будущем фестиваль составит конкуренцию «Евровидению».

- Мы можем утереть им нос, потому что у нас люди выступают ради того, чтобы продемонстрировать свой талант и голос, а не показать клоунаду, - добавил критик.