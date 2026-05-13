Оповещения об угрозе БПЛА будут присылать по СМС в Нижнем Новгороде

Нижегородцы будут получать СМС-ки об угрозе атаки беспилотников. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное управление ГОЧС. Власти приволжской столицы уже заключили соответствующие соглашения с мобильными операторами. По данным издания, в городе установлены 109 точек оповещения о возникновении ЧС, а также работают семь локальных систем.

- Когда системе поступает команда, сирены и экстренные сообщения запускаются в автоматическом режиме. Все сценарии развития событий предусмотрены, разработаны и добавлены в базу. Все оборудование для оповещения населения перепроверили, оно исправно. Однако зону охвата собираются расширить за счет установки дополнительных точек в 2026 году, - сообщает НИА.

К слову, пока что нижегородцам не приходили уведомления о беспилотной или ракетной опасности. Не исключено, что СМС будут присылать по аналогии с предупреждениями от МЧС, когда ухудшается погода. Последняя атака БПЛА на регион была утром 13 мая, ее успешно отразили.