НовостиОбщество13 мая 2026 15:01

Дом российско-французской дружбы предложили переименовать в Ярославле

Дом предложили переименовать просто в "Дом дружбы"
Маргарита СУРИНА
Новое название станет более универсальным. Фото: yarnews.net

Дом российско-французской дружбы предложили переименовать в Ярославле. На заседании экономической комиссии муниципалитета Ярославля председатель Константин Шлапак поднял вопрос о будущем дома дружбы Ярославль-Пуатье. Он подчеркнул, что отказываться от этого туристического объекта не намерены, однако предложил переименовать его в просто дом дружбы. Об этом сообщил yarnews.net.

- Это будет более уместно, поскольку сейчас город активно развивает международные связи не только с Францией, - рассказал Шлапак. Он также отметил, что переименование позволит лучше отразить текущие международные отношения Ярославля. Город поддерживает связи со многими странами, и новое название станет более универсальным.

Кроме переименования, председатель предложил обновить антураж помещения. По его мнению, это необходимо для того, чтобы дом дружбы стал еще более привлекательным и отражал дружественные отношения с городами-побратимами. Это может включать в себя создание новых экспозиций, отражающих культуру и традиции различных стран.