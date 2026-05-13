Дом российско-французской дружбы предложили переименовать в Ярославле. На заседании экономической комиссии муниципалитета Ярославля председатель Константин Шлапак поднял вопрос о будущем дома дружбы Ярославль-Пуатье. Он подчеркнул, что отказываться от этого туристического объекта не намерены, однако предложил переименовать его в просто дом дружбы. Об этом сообщил yarnews.net.

- Это будет более уместно, поскольку сейчас город активно развивает международные связи не только с Францией, - рассказал Шлапак. Он также отметил, что переименование позволит лучше отразить текущие международные отношения Ярославля. Город поддерживает связи со многими странами, и новое название станет более универсальным.

Кроме переименования, председатель предложил обновить антураж помещения. По его мнению, это необходимо для того, чтобы дом дружбы стал еще более привлекательным и отражал дружественные отношения с городами-побратимами. Это может включать в себя создание новых экспозиций, отражающих культуру и традиции различных стран.