НовостиОбщество13 мая 2026 16:27

Брокер Ракута: Изучение документов и участка дачи спасет от неприятностей

Россиянам объяснили, как избежать беды при покупке дачи
Юлия СТАЛИНА
Россиянам объяснили, как избежать беды при покупке дачи.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

С приходом тепла спрос на дачи среди россиян вырос в разы. Однако бездумная покупка недвижимости может серьезно ударить по кошельку и обернуться судебными спорами, предупредил в беседе с «Абзацем» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Специалист пояснил, что в первую очередь при выборе участка необходимо тщательно проверять документы. Нередко собственники, пытаясь сэкономить на налогах, продают землю, оформленную в собственность, но при этом постройки на ней официально не зарегистрированы.

- Немаловажным будет убедиться, отмежеван ли земельный участок, установлены ли его границы. Для этого нужно заказывать кадастрового инженера, чтобы точно проверить, каков размер участка в реальности. Это поможет избежать споров с соседями и больших переплат за несуществующий клочок земли. Не лишним будет изучить и само строение – как уложен фундамент, - предупредил Ракута.

По словам эксперта, перед покупкой желательно лично осмотреть территорию: проверить, есть ли дренаж, не подтапливает ли участок весной, в каком состоянии находятся коммуникации и кому они принадлежат. Иначе после сделки новые владельцы могут столкнуться с крупными расходами на ремонт или подключение инженерных сетей.

- Очень важно обращать внимание на состояние грунта и наличие следов подтопления. Если участок расположен в низине, затраты на его содержание могут оказаться значительно выше, чем предполагалось изначально, - добавил брокер.

Кроме того, Ракута посоветовал заранее запросить техническую документацию на дом и коммуникации. При отсутствии документов новому владельцу придется оформлять их за свой счет, а это дополнительные траты и потеря времени.

- Если дачу или дом по ипотеке нужно будет продавать впоследствии, а новый владелец не взял у прошлого собственника технические документы, ему придется нести дополнительные затраты на их получение. При приобретении дома в целом желательно не поскупиться и нанять специалиста, который занимается осмотром дома и участка. По факту это не так дорого, а если будут найдены замечания, это влечет возможность получить дополнительную скидку на покупку, – объяснил брокер.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что владельцы могут лишиться дачи из-за запущенного участка. Основанием для изъятия территории способны стать заросли сорняков, мусор или долгострой.