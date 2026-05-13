НовостиПетербургская стройка13 мая 2026 16:34

Фасады и крыши 22 домов отреставрируют на Невском проспекте в 2026 году

В проекте участвуют 87 жилых домов
Маргарита СУРИНА
В 2026 году запланирован ремонт в 22 домах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Невском проспекте в рамках программы по сохранению исторического наследия продолжается капитальный ремонт фасадов и крыш. В проекте участвуют 87 жилых домов. За два года реализации программы работы уже выполнены в 69 зданиях. В 2026 году запланирован ремонт в 22 домах, из них 18 являются объектами культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

- Работы на Невском проспекте ведутся по утвержденному графику, а общая готовность объектов капитального ремонта превысила 40 процентов, - рассказал председатель Жилищного комитета Денис Удод.

Проект «Невский проспект» реализуется в рамках «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» и направлен на сохранение культурного наследия города, повышение его туристической привлекательности и улучшение условий проживания в исторических домах.