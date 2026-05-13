Петербуржцам рассказали, как отличить простуду от аллергии. Врач и эксперт лаборатории Ольга Уланкина объяснила в своем интервью NEWS.ru, что при аллергии температура тела обычно в норме, в отличие от ОРВИ.

- Симптомы ОРВИ включают повышение температуры, першение в горле и изменение характера выделений из носа - сначала они прозрачные, затем становятся густыми и приобретают бело-желтый оттенок, - отметила Уланкина.

Симптомы аллергии - сильный зуд в носу и глазах, частое приступообразное чихание. Эти симптомы усиливаются на улице или при контакте с аллергеном. Температура при этом остается в норме. Такие проявления могут длиться дольше, чем при вирусной инфекции - неделями.

Ольга Уланкина также отметила, что в умеренных климатических зонах сезон эпидемий ОРВИ длится с осени до весны. В этот период важно не переохлаждаться и поддерживать иммунитет, чтобы избежать заражения риновирусами.