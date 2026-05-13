«Не отражаются реальные траты»: Росстат заявил, что бедных в России стало меньше, но экономисты с этим не согласны

Число бедных россиян упало в прошлом году до исторического минимума в 6,7%, составив 9,8 миллиона человек, заявил Росстат. Но сами россияне оказались не согласны с аналитикой: как в условиях массовой закредитованности и вечно растущих цен может снижаться уровень бедности? Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил Online47, что бедными считаются те, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума. Но вот парадокс: этот минимум не включает в себя ни аренду жилья, ни ипотеку.

- По идее, он должен быть в два раза выше и включать такую составную, как приобретение недвижимости. Но сегодня чаще всего предполагается, что бедные являются собственниками жилья. Этот показатель отражает не все реальные траты, - считает экономист.

То есть статистика просто не учитывает тех, у кого зарплата хотя бы на пару тысяч выше этого минимума. Однако если люди оплачивают аренду или ипотеку, то их положение оказывается немногим лучше, чем у тех, кто считается бедными. По словам эксперта, оценивать реальную ситуацию лучше по состоянию самозанятых и малого бизнеса, а также по зарплатам в регионах и изменении цен на базовые продукты.