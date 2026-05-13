Специи помогают улучшить вкус пищи и помочь похудеть. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам назвали неочевидные преимущества острой пищи. Врач-диетолог Наталья Мизинова в интервью NEWS.ru поделилась своими наблюдениями о влиянии специй на здоровье и процесс похудения. По ее словам, привычка к острой пище могла возникнуть у народов как способ борьбы с антисанитарией и инфекциями.

- Острая пища также способствует снижению веса, - отметила Мизинова. Она пояснила, что специи могут улучшить вкус невкусной пищи, например, курицы, отварного мяса или овощей на пару, когда человек ограничивает себя в еде для похудения.

Кроме того, врач упомянула о приправах с липолитическим действием, которые ускоряют расщепление подкожного жира. Однако важно учитывать возможные противопоказания и не забывать о рисках для здоровья.

Мизинова подчеркнула, что приправы не только делают еду вкуснее, но и помогают создавать новые кулинарные сочетания. Однако острая пища может вызвать воспаления в слизистой оболочке ЖКТ, особенно в пищеводе и желудке. Поэтому людям с проблемами со здоровьем следует с осторожностью употреблять острые приправы, чтобы не ухудшить своё состояние.