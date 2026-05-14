Прокуратура потребовала обеспечить петербурженку с диабетом медрасходниками

Прокурор района направил в суд иск. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению 33-летней женщины с инвалидностью. Она страдает сахарным диабетом. По жизненным показаниям пациентку перевели на помповую инсулинотерапию с системой круглосуточного мониторинга уровня сахара.

- Однако женщину до сих пор не обеспечили расходными материалами к инсулиновой помпе. Без них функция непрерывного мониторинга глюкозы не работает, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Прокурор района направил в суд иск. Он требует обязать региональный комитет здравоохранения предоставить инвалиду сенсоры для мониторирования глюкозы в соответствии с медицинскими показаниями. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее «КП-Петербург» писала о неочевидных преимуществах острой пищи. Как выяснилось, специи помогают не только улучшить вкус пищи, но и могут помочь похудеть.