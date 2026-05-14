НовостиПроисшествия14 мая 2026 7:12

Неадекватный отец 4-летнего мальчика избил фельдшера скорой в Петербурге

Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело
Регина МАРИНЕЦ
Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ «Побои».

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после нападения на фельдшера скорой помощи, который приехал осмотреть маленького сына агрессора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Помощь медиков потребовалась семье с Учительской улице. Фельдшер прибыл по вызову, чтобы осмотреть его четырехлетнего сына. Однако вместо благодарности сотрудник скорой получил ушибы и был вынужден обратиться в травмпункт.

- Сообщение о нападении передали в полицию, - уточняется в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители. Они задержали 39-летнего агрессора и доставили его в отдел. Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ «Побои».

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после нападения на фельдшера скорой помощи, который приехал осмотреть маленького сына агрессора.