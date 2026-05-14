НовостиОбщество14 мая 2026 8:21

Бачата на набережных вновь стала новым летним трендом петербуржцев

Танцевальные вечеринки будут проводиться до глубокой осени
Регина МАРИНЕЦ
Попробовать свои силы может любой желающий.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С приходом тепла в Петербург вернулось одно из самых зрелищных летних увлечений горожан - уличные танцы. Первых любителей бачаты журналисты Piter.TV заметили на набережной реки Карповки. Несмотря на 11 часов вечера, пары активно кружились под латиноамериканскую музыку без оглядки на усталость.

- Такие вечеринки обычно бесплатны и длятся до октября. Попробовать свои силы может любой желающий, а наблюдать со стороны за раскрепощенными петербуржцами в романтичных ритмах Карибских островов - уже само по себе удовольствие, - пишет издание.

Традиция зародилась еще в нулевые годы. Встретить танцоров можно на стрелке Васильевского острова, Дворцовой площади, набережных Петроградского района и Крестовском острове. В 2013 году это направление даже попало в Книгу рекордов Гиннесса - тогда под латиноамериканские мотивы кружились сразу 360 человек.

Бачата зародилась в бедных районах Доминиканской Республики в 1960-х. Ее называли «песней о горечи» из-за текстов о разбитом сердце и тоске. Долгое время танец считали вульгарным и относили к «низшему» классу. Но композитор Хуан Луис Герра изменил ситуацию: добавил струнные, переписал тексты и выпустил хиты. Так бачата вышла из трущоб на международный уровень.