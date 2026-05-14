В Кемеровской области борются со вспышкой инфекции среди коров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Кемеровской области принимают меры из-за вспышки инфекционного заболевания среди коров. Об этом сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на Управление ветеринарии правительства Кузбасса. По данным ведомства, ветслужба не проводит изъятие и забой коров из личных подсобных хозяйств. Однако, меры по борьбе с инфекцией принимаются. Речь идет о вспышке нодулярного дерматита в одном из крупных хозяйств в Промышленновском округе,– В Промышленновском округе выявлены случаи нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Основная задача – не допустить распространения заболевания на других хозяйствах. Специалисты ветеринарной службы проводят вакцинирование поголовья в личных и фермерских хозяйствах всего региона от выявленной инфекции, – заявили в региональном Управлении ветеринарии.

В ведомстве подчеркнули, что изъятия животных на животноводческом комплексе тоже не проводится.

Ранее власти соседнего Красноярского края объявили режим повышенной готовности из-за вспышки пастереллеза в соседней Кемеровской области. Отметим именно это заболевание привело к массовому забою скота в другом сибирском регионе – Новосибирской области.