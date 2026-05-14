Джон Дуран неожиданно покинул расположение «Зенита»

Джон Дуран уехал из "Зенита" по личным обстоятельствам.

Джон Дуран внезапно покинул расположение «Зенита». Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба утром в четверг, 14 мая. Точных причин такого решения не называется, однако есть шанс, что нападающий из Колумбии еще вернется к сине-бело-голубым. Впрочем, в последних играх Сергей Семак отдает предпочтение форварду Александру Соболеву так что потеря не катастрофична.

- Руководство клуба и сам игрок согласовали его отсутствие в связи с личными обстоятельствам. О возвращении футболиста в команду объявят дополнительно, - рассказали в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что петербуржцы находятся в шаге от долгожданного чемпионства в 100-летие клуба. Им осталось сыграть одну игру против «Ростова» в гостях. Даже в случае ничьей сине-бело-голубые опередят в турнирной таблице «Краснодар» по дополнительным показаниям и возьмут золотые медали. В теории чемпионом можно стать даже в случае поражения от «Ростова», если краснодарцы в параллельной игре проиграют или сыграют вничью.