Деревья спасли от вырубки во дворе в Петроградском районе

Ника Стрижак спасла деревья от вырубки у своего дома. Фото: t.me/nikastrizhak

В одном из дворов Петроградского района, где живет телеведущая Ника Стрижак, удалось спасти несколько деревьев от вырубки. Как пишет Moika78.ru, там идет строительство детсада. Рабочие грозились спилить около 30 деревьев под окнами одного из домов, что возмутило жильцов и саму Стрижак. Однако в ситуации нашли компромисс.

- Глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков провел во дворе совещание, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы сохранить хотя бы часть деревьев и зеленых насаждений. Оказалось, что старые тополя – не главная причина вырубки, дело в нормативах по строительству детсада. Возле дошкольного учреждения должны сделать специальную прогулочную площадку, - сообщают в издании со ссылкой на телеведущую.

В итоге на территории не только спасли некоторые деревья, но и пообещали высадить новые кустарники.