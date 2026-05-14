Мужчину спасли из сгоревшей кухни в доме в Сланцах

Мужчину спасли из горящей квартиры в одном из жилых домов на улице Шахтерской Славы в Сланцах. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ленобласти. По данным пожарных, все случилось ранним утром в четверг, 14 мая. На место срочно выехал личный состав 145 пожарной части «Леноблпожспас». Оказалось, что загорелась кухня, на которой находился жилец квартиры.

- Из горящей квартиры спасли мужчину. Там обгорела кухня на площади в девять квадратных метров. Кроме того, с верхних этаже эвакуировали четырех человек, это взрослые. Причины происшествия не уточняются. Также неизвестно, в каком состоянии здоровья находится пострадавший мужчина из квартиры, где обгорела кухня, - передает издание.

В МЧС напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности при использовании электроприборов. Вероятно, из-за этого и произошел пожар на кухне в Сланцах.