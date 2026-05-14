Женщина украла дорогих вещей на 132 тысячи из магазина на Невском проспекте

Женщину задержали за кражу из магазина. Фото: Росгвардия.

32-летнюю жительницу Петербурга задержали за попытку вынести из дорого магазина одежды товар на 132 тысячи рублей. Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел вечером 12 мая на Невском проспекте.

- Женщина, находясь в торговом зале магазина одежды из монгольского кашемира, надела на себя несколько дорогих вещей, а продавцу-консультанту сказала, что вскоре придет ее муж и заплатит за одежду, - рассказали в ведомстве. - Однако, супруг так и не появился, а клиентка оттолкнула работницу торговой точки и выбежала на улицу, не оплатив товары.

Продавцы смогли догнать воровку, но завязалась потасовка. Драку заметили прохожие, которые и вызвали стражей порядка. Изначально экипаж Росгвардии ехал на уличную драку, а попал на кражу. Женщину доставили в ближайший отдел полиции. У нее изъяли целую охапку дорогих вещей. Цена украденного составила 132 тысячи рублей.