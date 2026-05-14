Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто14 мая 2026 10:10

Центр Петербурга частично перекроют 16 мая из-за мотосезона и забега

В Смольном рассказали об ограничениях на дорогах в субботу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дороги перекроют в центре Петербурга и на Крестовском острове 16 мая.

Дороги перекроют в центре Петербурга и на Крестовском острове 16 мая.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Несколько улиц перекроют в субботу, 16 мая, в центре Петербурга. Причина в открытии мотосезона. Основные мероприятия пройдут на Крестовском острове и остальном Петроградском районе. Как пишет Moika78.ru со ссылкой на Комитет по транспорту, в частности, с 12:30 до 14:00 для автомобилистов перекроют Северную дорогу на участке от Южной дороги до Рюхиной улицы.

- Кроме того, нельзя будет проехать и по Рюхиной улице в направлении от Северной дороги к Морскому проспекту, а также по Морскому проспекту в направлении от Рюхиной улицы к проспекту Динамо, - сообщили в издании.

Полный список всех перекрытий можно посмотреть по ссылке.

Также дороги перекроют на Крестовском возрасте и поздним вечером 16 мая – из-за проведения легкоатлетического забега. В частности, проехать на своем авто не получится с 23:00 до 20:00 следующего дня, 17 мая, на Теннисной и Велосипедной аллеях вдоль дома №6, строения 1 по Футбольной аллее.