Шесть водозаборов в Неве добавили в систему мониторинга качества воды

Приборы позволяют в режиме реального времени отслеживать изменения состава воды. Фото: Смольный

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» включил в единую цифровую систему мониторинга качества воды еще шесть водозаборов. Они расположены выше по течению Невы на территории Ленинградской области. Теперь количество контролируемых объектов выросло до одиннадцати.

- На новых водозаборных сооружениях внедрили безреагентные спектрофотометры. Эти приборы позволяют в режиме реального времени отслеживать изменения состава воды. Вместо точечного контроля теперь проводится мониторинг всей ключевой линии поступления воды к Петербургу, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Задача города - минимизировать возможные риски и предотвращать любые факторы, способные повлиять на безопасность и комфорт горожан. Чем раньше будут зафиксированы изменения, тем быстрее специалисты смогут принять меры и предотвратить ухудшение качества питьевой воды.