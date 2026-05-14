Мужчина откусил ухо оппоненту из-за шумного поведения на Жуковского

Мужчина сделал замечание шумной компании и откусил ухо оппоненту на тусовочной улице в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Росгвардии.

- Около трех часов ночи в правоохранительные органы поступила информация о драке на улице Жуковского. На место оперативно прибыл ближайший наряд Росгвардии. У заведения правоохранители задержали 27-летнего местного жителя, - отмечается в сообщении.

Как выяснилось, мужчина вышел из дома, чтобы сделать замечание нескольким посетителям бара, которые шумели на улице у входа. Конфликт быстро перерос в драку. Местному жителю было мало ударов кулаками, поэтому он пустил в ход еще и зубы – всеми силами он вцепился в ухо 24-летнего оппонента и откусил его.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию части ушной раковины. Его госпитализировали. Задержанного доставили в 78-й отдел полиции.