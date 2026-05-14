НовостиДом. Семья14 мая 2026 11:50

Одинокого нерпенка нашли под камнем на побережье в Карелиифотовидео

Малыша временно поселили в душевую кабину до прибытия волонтеров
Регина МАРИНЕЦ
Маленький зверек прятался под камнем на берегу. Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Детеныша ладожской нерпы обнаружили в Ладожском озере в поселке Харвия, пишет «Карелинформ». Маленький зверек прятался под камнем на берегу. Его заметил местный житель во время прогулки и сразу сообщил специалистам.

Ждать несколько часов до приезда волонтеров детеныш не мог. Нужно было срочно искать временное укрытие на месте. На помощь пришел инспектор нацпарка «Ладожские шхеры», он поселил нерпенка в собственной душевой кабине. За это время из Петербурга выехали волонтеры.

Видео: Фонд друзей балтийской нерпы

Нерпенка забирают на лечение из душевой кабины в Карелии

- Крепенький, силы еще есть, - констатировал волонтер Фонда друзей балтийской нерпы, подняв малыша на руки.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Зверька доставили в центр Фонда. Там детеныша осмотрели врачи. Вес малыша оказался ниже нормы, к тому же он подхватил гельминтов. На лечение и восстановление уйдет больше двух недель.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

После полного выздоровления тюлененка планируют выпустить обратно в Ладожское озеро. Сейчас за ним наблюдают специалисты.