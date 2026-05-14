Новая поликлиника на 50 тысяч человек открылась в Калининском районе

Новая поликлиника на 50 тысяч человек открылась в Петербурге. Губернатор Александр Беглов посетил новое медицинское учреждение, которое ждали более 25 тысяч жителей Калининского района. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Отделение на Лабораторном проспекте, 20, готово принимать до 600 пациентов за смену.

- В поликлинике установлено современное оборудование: рентгеновский аппарат, маммограф, флюорограф, ЛОР-комбайн, компьютерный и оптический томографы. Последний позволяет создавать детализированные 3D-снимки глазных структур, - пояснили в пресс-службе.

На первом этаже расположены отделения лучевой диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, лаборатория и фильтр-бокс. На втором и третьем этажах находятся хирургическое и эндоскопическое отделения, кабинеты врачей-специалистов и терапевтов, отделение функциональной диагностики и дневной стационар на десять коек.

Новый корпус относится к поликлинике №54 и построен в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Проект включает открытую регистратуру, разделение потоков пациентов, понятную навигацию и использование электронных медицинских карт.