Петербуржец сбросил прохожего с Литейного моста и получил 6,5 года колонии

Петербуржец сбросил с Литейного моста мужчину и получил суровый срок.

Пьяный мужчина перебросил прохожего через гранитное ограждение Литейного моста – прямиком на набережную Кутузова. Все случилось еще в апреле 2025 года. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью, но выжил. Его своевременно доставили в Мариинскую больницу, где ему оперативно оказали помощь. В отношении его обидчика возбудили уголовное дело.

- Обвиняемый вину признал частично. Утверждал, что не имел умысла на убийство, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Петербуржца приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.

