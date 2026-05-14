Отчим получил 9 лет колонии за изнасилование маленькой падчерицы в Петербурге. Инцидент произошел в июне 2025 года. С 15 по 30 июня 2025 года мужчина, находясь в квартире в Зеленогорске с несовершеннолетней дочерью своей жены, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

- Курортный межрайонный следственный отдел собрал доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По ходатайству следствия мужчине избрали меру пресечения в виде ареста. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на 1 год.