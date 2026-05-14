Воспитатели детсада в Махачкале оторвали мизинец девочке

Что известно о ЧП в детсаду в Махачкале, где воспитатели оторвали ребенку мизинец.

В Махачкале продолжают разбираться с чудовищным ЧП в детском саду №22, где трехлетней девочке оторвало палец. Как пишет URA.RU, новые обстоятельства происшествия еще более пугающие – воспитатели сами отрезали мизинец ребенку. Началось все с того, что малютка прищемила палец в дверном проеме. В итоге его частично оторвало, он повис на сухожилии. Однако вместо вызова скорой воспитательницы решили ампутировать пальчик самостоятельно, а потом натянуть на бедного ребенка колготки.

- Сейчас трех сотрудниц детсада задержали, двух из них отправили под арест. Им может грозить лишение свободы на срок до шести лет, - сообщает информагентство. – Установлено, что ребенок терпел адскую боль в течение двух часов, за это время скорую помощь ему не вызвали. Родители ребенка говорят, что она тяжело пережила происшествие и плачет без остановки.

Девочку прооперировали в больнице и выписали домой. Семья обратилась за психологической помощью.