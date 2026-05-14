Врачи назвали самые опасные осложнения после укуса энцефалитного клеща

Клещи продолжают просыпаться в Петербурге и соседних регионов и все чаще нападают на людей. Врач-инфекционист городской больницы №20 Алексей Кожухов рассказал в интервью Piter.TV, какие осложнения вирусного энцефалита считаются самыми тяжелыми.

- Страшнее всего - параличи верхних конечностей, а также нарушение речи и координации движений, - предостерег медик.

Специалист подчеркнул, что при обнаружении первых признаков заболевания лечиться нужно только в больнице. Домашние методы не помогут. Для борьбы с инфекцией используют противоклещевой иммуноглобулин и препараты интерферонов.

Если клещ все же укусил, врачи советуют сразу обращаться в районный травмпункт. Там насекомое удалят и отправят на исследование. Если попасть к врачу невозможно, нужно аккуратно вытащить клеща самостоятельно, сохранить его для анализа, а затем показаться инфекционисту в поликлинике.

Помимо энцефалита, клещи переносят боррелиоз. Он, по словам медика, встречается гораздо чаще.