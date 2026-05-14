Экономист Цыганов: Квартплата лезет вверх из-за старых труб времен СССР

Экономист Цыганов объяснил рост коммуналки.

Платежки за квартиру продолжают расти. По словам экономиста и завкафедрой Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, который поговорил с URA.RU, это не случайность, а системная проблема: власти стараются сдерживать тарифы, но полностью сгладить рост не получается. К тому же сказывается и инфляция.

– С одной стороны, стоимость услуг ЖКХ нужно повышать, с другой - делать это так, чтобы платежи были посильными для основной массы населения. Замедлить рост получится только в том случае, если приблизить тарифы к реальной рыночной стоимости коммунальных услуг, - объясняет экономист в беседе с URA.RU.

По словам Цыганова, государство пока сдерживает резкие скачки на ЖКУ. Со временем изношенные сети поменяют, и общая картина изменится. А пока людям, у которых возникает трудности с оплатой, дают субсидии.