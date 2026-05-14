Большие хищники оценили новые игрушки. Фото: https://t.me/lenzoopark

Большим кошкам в Ленинградском зоопарке подарили новую партию дорожных конусов. Львы Адам и Таисия, ягуар Ричард и пума Синди теперь наслаждаются новыми игрушками. Как сообщили сотрудники зоопарка, конусы особенно нравятся кошкам, но, увы, быстро приходят в негодность. Обновить коллекцию получилось благодаря помощи неравнодушных жителей Петербурга.

Сотрудники также поделились кадрами, с каким любопытством кошки исследуют новые игрушки. Для них это не только источник веселья, но и возможность развивать ловкость и внимание. Игры с новыми предметами помогают животным получать новые эмоции и поддерживать активность.

Видео: https://t.me/lenzoopark Большим кошкам в Ленинградском зоопарке подарили новую партию дорожных конусов

- Мы признательны каждому, кто заботится о наших питомцах вместе с нами, - отметили в пресс-службе зоопарка и выразила искреннюю благодарность всем, кто принял участие в акции и помог сделать жизнь питомцев более интересной.