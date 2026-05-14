Пассажир выбежал на взлетное поле, чтобы не опоздать на самолет в Тюмени

В Тюмени пассажир выбежал на взлетную полосу, чтобы остановить самолет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тюменец решил во что бы то ни стало попасть на рейс, на который он опаздывал. Мужчина выбежал в аэропорту Рощино прямиком в чистое поле, где взлетают и садятся самолеты: он хотел обратить на себя внимание экипажа. В итоге на него отреагировали полицейские – составили административный протокол по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности. Подробности происшествия рассказали в URA.RU.

- 41-летний мужчина попытался остановить самолет, который готовился к вылету в Норильск. Инцидент произошел ранним утром 13 мая. Пассажир не успел пройти на гейт и выбежал в поле, чтобы остановить лайнер. Нарушителя оперативно задержали силами сотрудников службы авиационной безопасности, - пишет информагентство.

В итоге мужчине выписали штраф в три тысячи рублей. К слову, в худшем случае ему грозило до пяти тысяч штрафа.