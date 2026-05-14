Около тонны продуктов изъяли у нелегальных торговцев в Петербурге за апрель

Незаконную торговлю пресекали у станций метро и не только. Фото: пресс-служба ККИ

В апреле 2026 года в Петербурге выявили около 30 случаев незаконной уличной торговли. Специалисты Комитета по контролю за имуществом (ККИ) и подведомственного учреждения ЦПЭИГИ провели проверки и ликвидировали несанкционированные торговые точки. Всего изъяли около тонны продуктов.

- Были демонтированы павильоны, киоски, силомеры и мобильные шиномонтажные мастерские. Основные места, где проводились мероприятия, - проспект Культуры, Будапештская и Политехническая улицы, Невский проспект, улица Марата, Альпийский переулок и Комендантский проспект, - рассказала пресс-служба ККИ.

Также незаконная уличная торговля пресечена вблизи нескольких станций метро. Изъято около тонны овощей и фруктов, которые находились в незаконном обороте.

Напомним, ранее нелегальный ларек снесли на площади Восстания у вестибюля метро.