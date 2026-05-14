НовостиОбщество14 мая 2026 14:17

Эксперт Ушаков: Обслуживание элитного жилья может стоить до 200 тысяч рублей в месяц

Сейчас цена одного квадратного метра в новостройке составляет до 1,3 млн. рублей
Юлия СТАЛИНА
Стоимость содержания элитной недвижимости в России продолжает расти. В среднем обслуживание премиального жилья обходится владельцам примерно в 1 тыс. рублей за квадратный метр ежемесячно, рассказал NEWS.ru директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании Мангазея Федор Ушаков.

По словам эксперта, помимо эксплуатационных расходов собственникам приходится оплачивать коммунальные услуги, которые в среднем составляют от 15 до 25 тыс. рублей в месяц.

- Средняя цена квадратного метра в столичных новостройках премиум-класса составляет 1,1-1,3 млн рублей. На старте продаж в перспективных районах варианты встречаются по 650–900 тыс. рублей, тогда как в топовых локациях вроде Остоженка цена превышает 3-4 млн рублей. При длительном сроке кредита важно учитывать не только ипотечный платеж, но и стоимость обслуживания жилья, которая в премиум-сегменте может существенно повлиять на общую экономику владения, - отметил Ушаков.

Эксперт подчеркнул, что в элитных жилых комплексах в центре Москвы совокупные ежемесячные расходы могут достигать 150-200 тыс. рублей. В эту сумму входят услуги управляющей компании, охрана, обслуживание инженерных систем, клининг общественных зон и другие сервисы.