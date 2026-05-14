Троих детей спасли из горящей квартиры в пятиэтажке в Ленобласти

Троих детей спасли из горящей квартиры в пятиэтажке в Волхове. Инцидент произошел 14 мая на улице Воронежской, когда в пятиэтажном доме вспыхнул огонь. Спасатели вывели из задымленного помещения шестерых человек, включая троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ленобласти.

С верхних этажей здания эвакуировали еще десять человек. Благодаря профессионализму пожарных удалось избежать жертв.

- МЧС России призывает граждан устанавливать автономные дымовые извещатели, которые своевременно предупреждают о возгорании. Такие устройства могут стать жизненно важным инструментом для раннего обнаружения пожара и своевременной эвакуации, - рассказали в пресс-службе ведомства.

