Автоэксперт Тимашов: Солнечный свет может испортить зимние шины

Отдельное внимание специалист уделил правилам хранения в зависимости от типа комплекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неправильное хранение зимней резины в межсезонье способно серьезно ухудшить ее характеристики и сократить срок службы. Об этом NEWS.ru рассказал заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК Автодом Роман Тимашов.

По словам специалиста, одной из главных ошибок автомобилистов является хранение шин под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла.

- Для сохранения свойств зимних шин необходимо обеспечить им надлежащие условия хранения в межсезонье. Прежде всего следует тщательно очистить покрышки от загрязнений и остатков дорожных реагентов, после чего просушить и обработать боковины защитным составом на силиконовой основе. Оптимальным местом хранения является сухое, темное и проветриваемое помещение с температурой 10-25 градусов тепла и влажностью не более 60%, - пояснил Тимашов.

Эксперт подчеркнул, что шины нельзя размещать рядом с отопительными приборами, химически активными веществами и источниками озона. Также вредно длительное воздействие солнечного света, поскольку ультрафиолет разрушает структуру резины.

Отдельное внимание специалист уделил правилам хранения в зависимости от типа комплекта. Шины с дисками допускается хранить горизонтально в стопке либо подвешивать за обод. При этом ставить их вертикально не рекомендуется - это может привести к деформации.

Кроме того, Тимашов посоветовал отказаться от герметичных полиэтиленовых пакетов при хранении резины. По его словам, лучше использовать тканевые чехлы, которые пропускают воздух и предотвращают образование конденсата.