Трехметровую скульптуру Александра Пушкина откроют в Доме книги 20 мая

Открытие пройдет в Доме книги на Невском проспекте. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

20 мая в 10:00 в Санкт-Петербургском Доме книги на Невском проспекте пройдет торжественная церемония открытия новой художественной инсталляции. Это масштабная скульптурная композиция, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину. Скульптуру выполнили в технике полигональной скульптуры из бумаги.

- Почти трехметровый образ поэта создан из более чем 1,6 тысячи бумажных листов, на которых напечатаны отрывки из произведений Пушкина. Скульптура изображает поэта в момент творчества, - рассказали организаторы.

Автор композиции - современный российский скульптор и архитектор Илья Гурко. Ранее он создал для Дома книги работы, посвящённые Ф. М. Достоевскому и «Носу» по мотивам произведений Н. В. Гоголя.

На церемонии открытия выступят гендиректор Дома книги Кристина Петровна Матвеева, автор скульптуры Илья Александрович Гурко и приглашённый гость — кандидат филологических наук, литературовед и научный сотрудник Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) Полина Бояркина.

Кульминация мероприятия - торжественное открытие витрин. После снятия декоративного оформления гости впервые увидят новую художественную композицию. Затем прозвучат произведения Александра Сергеевича Пушкина в исполнении актёров петербургских театров.

После этого в течение часа гости смогут сделать уникальные фотографии в интерактивной фотозоне с скульптурой поэта.