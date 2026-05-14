Пенсионера из Сургута оштрафовали за просмотр порно ночью на высокой громкости

«Ох», «ах» и другие междометия стали поводом для штрафа пенсионера из Сургута. Пожилой мужчина по ночам смотрел фильмы для взрослых на большой громкости, чем взбесил соседей. Урегулировать конфликт мирно у них не получилось, поэтому они написали заявление в полицию. И действительно, там увидели состав административного правонарушения и выписали протокол за шум.

- Пенсионер длительное время не реагировал на замечания соседей, поэтому его привлекли к ответственности – оштрафовали. В административной комиссии Сургута напомнили, что право на отдых и спокойные условия проживания в многоквартирном доме гарантировано законом всем гражданам, - сообщает URA.RU.

Фильмы категории 18+ просматривают не только дома. Недавно таксист из Нижневартовска делал это прямо за рулем, чем возмутил пассажира, который тоже пожаловался силовикам. Мужчину тоже оштрафовали.