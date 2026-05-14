Энергетик Пикин: Бензиновый кризис прошлого лета в этом году не повторится

С бензином на АЗС все будет в норме, говорят эксперты.

В СМИ появились сообщения о нехватке оптового предложения бензина марки АИ-95. Причинами называют внеплановые ремонты НПЗ и сезонный рост потребления. Однако, как пишет URA.RU, пока речь идет именно о неудовлетворенном спросе на бирже, а не о дефиците на АЗС, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

– Объемов регулярно не хватает, потому что нефтяные компании или трейдерские подразделения предлагают меньше топлива, чем его хотят купить. В отдельных точках поставки это вообще постоянная история – на протяжении всего года спрос выше, чем предложение, – объясняет Пикин.

По словам эксперта, к дефициту топлива в рознице такой дисбаланс не приводит. Поводов прогнозировать ситуацию, аналогичную прошлогодней, сейчас нет. Перед возникновением дефицита обычно происходит резкий рост стоимости топлива. В прошлом году цены на АИ-95 уходили ближе к 80 рублям и это предвещало физическую нехватку. Сейчас правительство заранее запретило экспорт бензина, сообщает URA.RU.