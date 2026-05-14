Бывшая жена наняла пятерых мужчин для пыток экс-супруга раскаленным утюгом

Медсестра из Сургута попросила пятерых знакомых пытать своего экс-супруга раскаленным утюгом. Женщина пожаловалась «решалам», что бывший муж ее бил и постоянно пьянствовал. В итоге напарники дамы заступились за нее, но с нарушением закона: избили домашнего тирана, прострелили ему руку из пистолета, а затем прижгли раскаленным утюгом. Всех нападавших и саму женщину задержали.

- Она попросила знакомого «поговорить с бывшим по-мужски», он продолжал жить с ней в одной квартире. С ее слов, мужчина оскорблял ее и систематически избивал, а также употреблял наркотики, - сообщает URA.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Югры во ВКонтакте. - Пятеро ее сообщников вломились в квартиру и напали на потерпевшего, после чего требовали его выехать с жилья и переписать на бывшую супругу.

Всю «зловещую шестерку» отправили в СИЗО, они не согласились с судом и подали апелляции.