Тысячу мальков атлантического лосося выпустили в Неву под Петербургом

Тысячу мальков выпустили в Неву. Фото: gov.spb.ru

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Северо-Западного территориального управления Росрыболовства и Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» 13 мая провели выпуск молоди атлантического лосося в Неву у деревни Островки. Всего в водоем выпустили тысячу ценных промысловых рыб. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

- Зарыбление проходит в несколько этапов. Молодь вылавливают, взвешивают, затем помещают в живорыбную машину с цистернами и системами подачи кислорода. После этого рыбу выпускают в Неву через гофрированную трубу. Все действия выполняются вручную для обеспечения безопасности молодых особей, - рассказали в пресс-службе.

За более чем десять лет предприятие выпустило в водоемы Петербурга более 50 тысяч рыб, включая сеголетков судака, молодь атлантического лосося, сигов и гибридов толстолобиков. В этом году планируется выпустить 5,5 тысячи экземпляров молоди сига и атлантического лосося в Неву и Финский залив. Следующее зарыбление запланировано на октябрь.