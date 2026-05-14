Экономист Балынин: Доллар может опуститься ниже 65 рублей к концу года

Курс доллара в России продолжает снижаться: Центробанк впервые с февраля 2023 года установил его ниже 74 рублей. По мнению кандидата экономических наук, доцента Финансовый университет при Правительстве РФ Игоря Балынина, укрепление рубля связано с текущими экономическими тенденциями и может продолжиться в ближайшие месяцы.

- Считаю наблюдаемую ситуацию с укреплением рубля объективным отражением текущей социально-экономической ситуации. Во-первых, очень высокий уровень доверия со стороны россиян, во-вторых, активное развитие внутреннего туризма, в-третьих, укрепление экономических и политических отношений с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС, в-четвертых, активное использование национальных валют в расчетах с ними, - пояснил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По оценке Балынина, у российской валюты есть потенциал для дальнейшего укрепления. Уже к началу июня курс может преодолеть отметку в 70 рублей за доллар, а к концу 2026 года американская валюта, по его прогнозу, способна опуститься ниже 65 рублей.

- Российский рубль, по моему мнению, будет снова самой крепкой валютой в 2026 году. Колебания валют были, есть и будут всегда, это ситуация нормальности, поэтому возможны движения, но стратегически рубль идет на укрепление, - отметил экономист.

На фоне укрепления рубля специалист считает более выгодным размещение средств на рублевых вкладах. По его словам, при вложении 600 тысяч рублей на полгода можно заработать около 40 тысяч рублей процентов.