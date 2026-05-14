Станцию метро «Политехническая» закрыли на вход вечером 14 мая

Петербуржцам рекомендуют пользоваться наземным транспортом.

Вечером 14 мая станцию метро «Политехническая» в Петербурге закрыли для входа. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту. В чем именно причина закрытия станции – неизвестно.

- Рекомендуем пассажирам воспользоваться наземным транспортом в качестве альтернативы, - рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Жителям и гостям города рекомендуется следить за объявлениями на станции метро и в транспортных средствах, а также использовать информационные табло и онлайн-сервисы для получения актуальной информации о работе метрополитена.

Обновление от 20:27: как рассказали в пресс-службе метрополитена Петербурга, станцию временно закрыли из-за обнаружения подозрительного предмета. Пассажиров просят пользоваться соседними станциями «Площадь Мужества» и « Академическая».

Обновление от 20:39: Станция «Политехническая» открыта на вход и выход, опасных предметов не обнаружено.

