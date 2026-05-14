Подростки взорвали детскую игрушку. Фото: https://max.ru/aakhort

Игрушка взорвалась на детской площадке в Петербурге. Инцидент произошел вечером 14 мая на проспекте Маршала Блюхера в Красногвардейском районе. Об этом сообщил глава администрации района Андрей Хорт в своих соцсетях. По его словам, взорвался неустановленный предмет, предположительно, детская игрушка. По предварительной информации, пострадавших нет.

Видео: https://max.ru/aakhort Взрыв в Красногвардейском районе

- Инцидент произошёл около 20:40. На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняются, - рассказал глава Андрей Хорт. Как стало известно чуть позже, взрыв оказался результатом детской шалости - несколько подростков засунули петарду в мягкую игрушку, которая в итоге и взорвалась.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что в Петербурге перекрыли дорогу на Кузнецовской улице из-за плюшевого медвежонка.Очевидцы заметили подозрительную игрушку и обратились в полицию. Как сообщил источник «КП-Петербург», на место тут же выехали силовики. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.