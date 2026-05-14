Двоих человек сбили на Дальневосточном проспекте напротив автобусной остановки

Фото: https://t.me/Megapolisonline

Вечером 14 числа на Дальневосточном проспекте в Невском районе сбили двух человек. Авария произошла напротив остановки «Улица Еремеева». Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис». Подробности происшествия уточняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

- Двух человек сбили прямо напротив остановки, - делятся очевидцы. Информация о состоянии пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

