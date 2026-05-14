Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2026 19:52

Тело неизвестного достали из реки Оккервиль в Петербурге

Тело выловили в районе проспекта Большевиков
Маргарита СУРИНА
В Петербурге обнаружили тело в реке Оккервиль.

В Петербурге обнаружили тело в реке Оккервиль.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тело человека достали из реки Оккервиль в районе проспекта Большевиков в Невском районе. Инцидент произошел вечером 14 мая. Как уточнил 78.ru, личность погибшего пока не установлена. На месте происшествия работали спасатели.

- Также на проспект Большевиков прибыла следственная группа, которая проводит осмотр тела, - рассказало агентство. Правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Ведется работа по установлению личности погибшего.

Напомним, ранее тело мужчины в черной куртке обнаружили в Фонтанке в Петербурге. На место происшествия в Адмиралтейский район приехали сотрудники Следственного комитета и МЧС. Также спасатели достали тело мужчины из Невы у стрелки Васильевского острова. По предварительной информации, проплывающее в реке бездыханное тело заметили дети, проходившие мимо во время экскурсии.