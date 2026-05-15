Хотели как лучше: Четверых лосят спасли от людей в Ленобласти и отправили в «детский дом»

Люди забирали лосят из леса, думая, что те потерялись. Фото: пресс-служба правительства ЛО

Майские праздники для четырех маленьких лосей из Выборгского и Приозерского районов закончились в «детском доме» для животных. Один потерял мать из-за собак, которые отогнали взрослую лосиху. Еще троих малышей люди забрали из леса сами - с самыми добрыми намерениями. Им показалось, что детеныши потерялись и нуждаются в помощи.

- Сейчас в лесах сезон появления потомства. Лосята часто остаются одни, пока мама добывает еду. Она может отсутствовать целые сутки, и это абсолютно нормально. Детеныши в безопасности, мать обязательно вернется, - объясняют специалисты комитета по животному миру Ленобласти.

Что важно запомнить. Если вы увидели в лесу лосенка или птенца - проходите мимо. Не подходите, не трогайте, не гладьте, не шумите, не берите с собой. Держите собак подальше.

Забирая животное из леса, человек сам делает его сиротой. Создает трудности, которые потом приходится решать реабилитационным центрам. К тому же это административное нарушение - изъятие дикого животного из природы запрещено.

Если вы действительно видите раненое животное, звоните на горячую линию комитета. В остальных случаях не предпринимайте ничего. Природа сама знает, как лучше.