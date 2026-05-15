Около 170 мероприятий подготовили в Петербурге к 200-летию Льва Толстого

На Санкт-Петербургском международном книжном салоне пройдет специальная программа. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге подготовка к 200-летию великого писателя Льва Толстого стала частью системной работы по сохранению культурного наследия. Утвержденный президентом план включает около 170 ярких проектов.

Организаторы обещают сделать наследие Толстого доступным и интересным для молодого поколения. Правительство Петербурга выступает ответственным исполнителем по двум ключевым мероприятиям федерального плана.

- На Санкт-Петербургском международном книжном салоне пройдет специальная программа, посвященная юбилею писателя. Государственный литературный музей «ХХ век» проведет фестиваль «Текст в контексте», центральной темой которого станет творчество Льва Толстого, - сообщили представители правительства Петербурга на заседании Организационного комитета.

Собственный городской план мероприятий насчитывает более 170 событий. Среди них - научные конференции в Пушкинском Доме, Музее истории Петербурга и Санкт-Петербургском государственном университете, книжные выставки, лекции и литературные вечера в библиотеках и вузах.