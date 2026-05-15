НовостиПроисшествия15 мая 2026 6:14

20 человек эвакуировали из-за пожара в комнате в общежитии Приозерска

Одного человека спасли при помощи специального устройства
Регина МАРИНЕЦ
Погибших в результате происшествия нет. Фото: «Леноблпожспас»

Два десятка человек эвакуировали из общежития в Приозерске – там разгорелся пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сигнал о возгорании на улице Ленина поступил в экстренные службы. Огонь вспыхнул в комнате площадью девять квадратных метров. Пламя успело охватить обстановку на двух квадратах.

- Из здания срочно вывели 20 человек, среди которых трое детей. Одного жильца спасатели выводили при помощи специального устройства. Погибших в результате происшествия нет, - рассказали спасатели.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливает отдел дознания МЧС Приозерского района. В экстренных службах напоминают: нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы, нужно строго соблюдать меры пожарной безопасности.